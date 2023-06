Kiev prosegue la controffensiva | Avanti nonostante la forte resistenza russa | Mosca terrà le elezioni il 10 9 nelle regioni ucraine

(Di giovedì 15 giugno 2023) 15 giu 12:39 La Russiail 10/9annesse La Russialocali il 10 settembrequattroannesse lo scorso anno, così come in molte ...

15 giu 11:26, iniziata la visita di Grossi a centrale Zaporizhzhia È iniziata la visita del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, alla ...Nuova notte di allarmi antiaerei in Ucraina, scattati in 12 regioni. Esplosioni a Odessa e Karkiv e nel Dnipropetrovsk.la controffensiva di. Intanto il direttore dell'Aiea, Mariano Grossi, ha presentato a Zelensky un programma di assistenza al Paese per superare le conseguenze della distruzione della ...intanto la controffensiva di. Oggi a Bruxelles vertice dei ministri della Difesa della Nato. Zelensky interverrà in video al Parlamento svizzero. In programma oggi anche le ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 477. Prosegue la controffensiva di Kiev, che assicura che l'esercito ucraino "sta avanzando" sul fronte nonostante la "potente resistenza" delle truppe russe, in ...Oggi a Bruxelles vertice dei ministri della Difesa della Nato. Zelensky: «Dobbiamo la vita a chi difende il nostro popolo». Nyt: «Usa pagano miliardi ...