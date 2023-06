Kata prima della scomparsa | la ricostruzione video minuto per minuto

Son sicuro che qualcuno,o poi, ci darà la dritta giusta. Purtroppo questa volta è come tante ... I misteriosi volantini e quel dubbio del papà diLa Lamborghini era stata affittata tre giornidal gruppetto e l''impresa' era stata ... "C'erano tre uomini poiè sparita", a Chi l'ha visto la testimonianza inedita In codice rosso anche i ......che lì la bambina potesse essere stata trattenutadi farla sparire, magari in un sacco o in una valigia. Solo una suggestione, al momento. Mamma Kathrina confida che 'sento e spero chesia ...

L'ultima foto in cui si vede Kata prima della scomparsa RaiNews

Bimba scomparsa a Firenze, una donna nell’ex hotel: “L’ho vista 10 minuti prima, giocava” play 86129 • di Alessandro Ricci L'ultima foto di Kata prima della scomparsa: lascia il gruppo del fratellino ...Gli inquirenti hanno una pista privilegiata: è quella della faida interna all'ex hotel occupato che vedrebbe contrapposte tre fazioni. L'appello dei genitori a 'Chi l'ha visto' ...