Kata | liberato il padre | «Una lite per i soldi | adesso la ritrovo io» In un video le ultime immagini della figlia

'Con quegli altri peruviani abbiamo litigato per la stanza occupata, questione di soldi, solo loro possono avercela con la mia famiglia'. Anche Miguel Angel Chicllo Romero , il papà della piccola, la bimba di 5 anni scomparsa misteriosamente il 10 giugno a Firenze , indica agli inquirenti la pista della rivalità interna alla comunità sudamericana che occupa l'ex hotel Astor di via ...'Con quegli altri peruviani abbiamo litigato per la stanza occupata, questione di soldi, solo loro possono avercela con la mia famiglia'. Anche Miguel Angel Chicllo Romero , il papà della piccola, la bimba di 5 anni scomparsa misteriosamente il 10 giugno a Firenze , indica agli inquirenti la pista della rivalità interna alla comunità sudamericana che occupa l'ex hotel Astor di via ...

Firenze – I controlli scattati ieri pomeriggio nello stabile posto di fianco a quello dell'ex hotel Astor dove Kate, la bambina di 5 anni di origini peruviane, è stata vista l'ultima volta, sembravano ...