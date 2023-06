Juventus | per la fascia destra piace anche Odriozola

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lacontinua a valutare i nomi per lae tra questi ci sarebbedel Real Madrid Lacontinua a valutare i nomi per lae tra questi ci sarebbedel Real Madrid. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ai bianconeriil terzino spagnolo e che in passato ha vestito la maglia della Fiorentina in A.

... la telefonata di Sarri e il mancato riscatto da parte dellaerano tutti segnali che ... Perché sì, il club bianconero non ha esercitato la clausola da 7 milioni (dopo aver pagato 750milail ...Non so a cosa si aggrapperanno i nostri, tra l'altro in una città - Enschede - dove addirittura venne eliminata tanti anni fa la. Nettamente i favori sonogli iberici, chiaro che non è ...... c'è Franco Baresi insieme al tecnico del Monza, scelto da Berlusconirilanciare la squadra, ... quello del Torino Urbano Cairo e quello dellaGianluca Ferrero. Però, come spesso accade in ...

Juventus, Odriozola del Real Madrid idea per la fascia destra Sky Sport

La Juventus prepara mosse di mercato importanti e guarda in casa Real Madrid, due profili interessanti in uscita dai 'Blancos' ...CALCIOMERCATO - La Juventus cerca un nome buono per la fascia destra e bussa alla porta del Real Madrid per Lucas Vazquez e Odriozola. La Roma cerca un bomber e ...