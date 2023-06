Juventus | dove giocherebbe Zaniolo? Diverse possibilità

(Di giovedì 15 giugno 2023) Novità clamorose intorno alla figura diche potrebbe vestire la maglia dellanel corso della prossima stagione. La scorsa estate era diventata una vera e propria telenovela di mercato conche sembrava vicinissimo al trasferimento allaprima di restare nella capitale; scelta che non ha ripagato considerando le difficoltà avute dall’esterno azzurro tra prestazioni altalenanti e pochissimi gol realizzati.(LaPresse)Il trasferimento al Galatasaray mise fine, nel peggiore dei modi (visto quanto successe nell’ultimo periodo) all’avventura dicon il club giallorosso; evoluzione negativa della vicenda dopo che, a Tirana, l’attaccante aveva realizzato il gol della vittoria della Conference League. In questa finestra estiva di mercato, però, ...

... cosa ne pensano i bookmaker Ecco le principali quote sugiocherà Vlahovic nella prossima stagione. COMPARAZIONE QUOTE PROSSIMA SQUADRA VLAHOVIC:1.75 PIÙ INFO 1.75 PIÙ INFO 2.00 PIÙ ...... ma per i blaugrana vale lo stesso discorso della. Laporta (LaPresse) - calciomercato.itLa ... nel caso di Lewandowski e soci dalla Championssi sono qualificati di diritto vincendo la ...Si era messo in luce nel settore giovanile dellaera ritenuto un talento. Omic vanta anche alcune presenze nell'Austria Under21.

La Juventus guarda verso Napoli e Giuntoli osserva le mosse di Paulo Sousa Tuttosport

Resta ancora in dubbio il futuro di Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese potrebbe restare al Tottenham che vorrebbe tenerlo ma pagando meno dei 35 milioni pattuiti lo scorso anno.L'Inter avrebbe sondato il terreno per Balogun dell'Arsenal, mentre i bianconeri sarebbero sul difensore Igor della Fiorentina ...