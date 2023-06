Juve-Zaniolo | ipotesi scambio col Galatasaray | le ultime

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lantus ha messo nel mirino Nicolòe potrebbe intavolare una trattiva con ilsulla base di unoLantus ha messo nel mirino Nicolòe potrebbe intavolare una trattiva con ilsulla base di uno. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i bianconeri starebbero pensando di mettere sul piatto McKennie per arrivare all’ex Roma. La società non vuole spendere i 35 milioni della clausola del classe ’99.

La Juventus apre l'asse con la Turchia: scambio all'orizzonte che fa felice Massimiliano Allegri In casa Juventus stanno cambiando diverse situazioni: se fino a pochi giorni fa sembrava certa la ...... ma ieri, al posto dello juventino che ha giocato poco nella, è stato provato Toloi. Sulle ... L'idea era schierare due ali di profondità ai lati del 9, cioèe Chiesa, ma ieri lo juventino ...Le sirene della Premier League portano a Everton e Bournemouth, club che non giocano le coppe e che porterebberolontano da quello che è il suo obiettivo. L'ASSE CON LA- Idee che nella ...

Il suo trasferimento in Turchia potrebbe aprire nuovamente la strada per Nicolò Zaniolo. L’ex Roma ha di recente vinto il campionato turco insieme a Mertens, Icardi, Torreira. Il suo nome è stato ...Dopo 6 mesi al Galatasaray, culminati con la vittoria della Süper Lig, Nicolò Zaniolo sente nostalgia dell'Italia e ad accoglierlo potrebbe essere la Juventus. Come riporta infatti l'edizione odierna ...