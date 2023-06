Juve | porte girevoli | cambia lo staff di Allegri Saluti | promozioni e sostituzioni | la situazione

SI RIPARTE - Però Milik vuole lae Allegri vuole Milik. Quindi si riparte. Con il Marsiglia che preso atto della situazione ha di nuovo aperto lea una nuova trattativa . Pur provando a ......non inesistente) a disposizione in questo anno Dovranno fare finalmente quello che nel Mondo... che riescono a far girare solo ' i loro ' chiudendo e sbattendo lein faccia a chiunque non ......i playoff mettendo in mostra un gioco spumeggiante e lanciando ragazzi come Gatti (ceduto alla)... La scelta comunque arriverà presto tenendo presente che la nuova stagione è alleed il tempo ...

Juve, porte girevoli: cambia lo staff di Allegri. Saluti, promozioni e ... Calciomercato.com

La nuova Juve cambierà anche nello staff tecnico e medico. Come riporta Tuttosport, il greco Tzouroudis va verso i saluti, mentre Freschi sarà promosso. Landucci, Dolcetti, Trombetta e Padoin saranno ...Fin dai tempi della Roma, Zaniolo non ha mai chiuso le porte per un possibile trasferimento alla Juventus, anche se la trattativa non è mai andata in porto. Ma ora che i bianconeri sono alla ricerca ...