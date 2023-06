Juve | Pogba e il post social su Kobe Bryant | ' La coerenza è tutto'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Paulsta cercando di mettersi definiticamente alle spalle i problemi fisici che lo hanno tormentato nella scosa stagione. Per questo il francese sta sfruttando le vacanze per ritrovare la ...

Paulsta cercando di mettersi definiticamente alle spalle i problemi fisici che lo hanno tormentato nella scosa stagione. Per questo il francese sta sfruttando le vacanze per ritrovare la migliore ...U n anno fa le immagini di Paulda Miami, la sua seconda casa, erano quelle che scandivano e alimentavano il sognodi rivederlo in bianconero, poi diventato realtà nel giro di qualche settimana. Oggi i suoi post dalla ...Commenta per primo Laè già concentrata sulla prossima stagione e Allegri sta pensando a delle novità, a partire dal ... Il trequartista saràa inventare dietro le due punte con uno tra ...

Juve 2023/24, il piano di Allegri: Pogba trequartista e tutte le alternative Tuttosport

Il centrocampista francese continua nei suoi allenamento individuali per arrivare al 100% al ritiro estivo dei bianconeri ...L'ex portiere Simone Braglia ha parlato della 'prossima' Juve a TMW Radio durante Maracanà: "Cambio di modulo Non mi dispiace del tutto. Ma devo dire che Pogba non lo vedo trequartista. E serve un ...