(Di giovedì 15 giugno 2023) Lantus e ilpresto si siederanno nuovamente attorno a un tavolo per provare a trovare unaccordo per il futuro di Dejan...

... dal canto suo, non aveva mai pensato di cederlo volendo farne perno assoluto delciclo all'... La, dal canto suo, può prendere in considerazione di vendere il giocatore per un cifra intorno ...Non è escluso che nei prossimi giorni il suo avvocato possa azzardare qualchetentativo di ... La Uefa Tornando alla, sono ancora due le situazioni aperte. La prima è puramente sportiva e ...... specialità che a Torino serve eccome (quest'anno laè stata una delle migliori sui calci ... Il precampionato sarà con Allegri, poi si vedrà se confermarlo o mandarlo diin prestito per ...

Juve, nuovo summit in vista col Tottenham | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il valore di chiesa da Italia-Spagna di Euro2020 a oggi si è dimezzato: la Juventus non lo considera incedibile e per 40 milioni può partire.