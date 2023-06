Juve | non aspettiamoci i risultati Allegri è l'uomo sbagliato per guidare la transizione

v'è alcun dubbio sul fatto che la stagione appena terminata sia stata in assoluto una delle più tumultuose e difficili per la Juventus e per i suoi tifosi,solo per quello che è avvenuto in ...L' Italia di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica maqualificata ai Mondiali in Qatar, ... Mancini punta ancora su Retegui, De La Fuente schiera l'exMorata. STATISTICHE E PRECEDENTI - ...... per questo in casasi guarda con attenzione come puntellare le fasce. Per il colombiano è stato proposto un rinnovo al ribasso che pare destinato aessere accettato, col brasiliano si ...

Rinforzi Juve, non solo Vazquez: occhio a Odriozola per rinforzare le fasce La Gazzetta dello Sport

La diretta di Spagna-Italia, semifinale di Nations League: formazioni ufficiali e risultato. Diretta TV in chiaro su Rai1 e in streaming gratis su RaiPlay. In caso di vittoria, l'Italia affronterà la ...Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul futuro di Arthur. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: "Possiamo chiederti del futuro di Arthur Bene bene, ...