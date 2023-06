Juve | meno di un mese al raduno | 8 nodi da sciogliere tra società e mercato

(Di giovedì 15 giugno 2023) Martedì colloquio fra Allegri e Manna per fare un punto, ora per Max è tempo di vacanze in Sardegna. Ma in un clima di generale incertezza dopo la super offerta piovuta al tecnico bianconero ...

Ma in un clima di generale incertezza dopo la super offerta piovuta al tecnico bianconero dall'Arabia Saudita, nulla si può drasticamente e definitivamente escludere, in casa. L'allenatore sta ...In pratica, impedire un nuovo casocon il balletto dei punti, i15 che vengono cancellati e poi ritornano 'dimagriti' fino al10 definitivo. Il governo vuole andare avanti e anche oggi ...Calciomercato Inter, Ausilio in pressing su BalogunL'unico inamovibile in attacco - adi offerte irrinunciabili - è Lautaro Martinez, mentre Dzeko e Correa vanno verso l'addio. Folariun Balogun (...

A.A.A. Juve: vendesi Vlahovic (ma per non meno di 80 milion Sportitalia

JUVE MILIK ALLEGRI - Direttamente dal ritiro della Polonia, Arkadiusz Milik è uscito allo scoperto e ha ribadito la volontà di restare alla Juve, in ...I bianconeri hanno varie situazioni in sospeso da definire prima del 10 luglio, giorno dell’inizio del ritiro. Ecco le più urgenti ...