Juve-Lazio | intreccio per Pellegrini | cosa succede

ROMA - Uno dei nodi più importanti del mercato della: il futuro di Luca Pellegrini . Il terzino è arrivato a gennaio in prestito dallavia Eintracht Francoforte. Ha giocato poco, sperava di guadagnarsi i gradi da titolare in sei mesi. Non è ...... deciso nel definirli "da", ma da qui a vederli nella prossima stagione alla Continassa ce ne corre. Al Milan si guarda in casa, sia per il 19enne Luka ROMERO, che è in scadenza di ...Leggi anche, focus sull'attacco: si pensa a Milik o a Leonardo Sarri guarda a Empoli: Fazzini, Parisi e Guarino per la nuovaMilik tra: Sarri lo vuole, i bianconeri trattano ...

Calciomercato Lazio | La Juve fa sul serio per Milik: accordo vicino La Lazio Siamo Noi

Nel summit di mercato Allegri è stato molto chiaro con la società: il tecnico livornese vuole tre rinforzi di spessore.Lazio, calano le quotazioni di Milik Milik rimane assolutamente ... L’attaccante di proprietà del Marsiglia preferirebbe continuare la sua esperienza alla Juventus, nonostante tra i due Club non ci ...