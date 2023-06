Juve | Fagioli | «Infortunio? Ecco quando potrò tornare»

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nicolò, centrocampista dellantus, ha parlato della stagione bianconera e degli obiettivi per il futuro Nicolò, centrocampista dellantus, ha parlato ai canali ufficiali della Serie A. PAROLE – «Sto meglio, ho recuperato dall’operazione a cui mi sono sottoposto un paio di settimane fa. E’ stato unsfortunato, non è stato un intervento cattivo, Gudelj voleva cercare la palla ma io ero a peso morto. Lui è arrivato a mille all’ora e mi ha preso la clavicola che si è fratturata. Spero di rientrare a fine luglio – inizio agosto!». CONTINUA SUNTUSNEWS24

