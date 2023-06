(Di giovedì 15 giugno 2023) Lantus si è iniziata a muovere per sfoltire la rosa: al momento Cuadrado è più vicino all'addio che al rinnovo,...

...e furbo il tecnico per dimettersi) con Allegri che sarà chiamato a guidare il nuovo progetto(...contratto al 2026) aspetta con impazienza che i suoi desideri vengano avverati (una rosa piùe ...... sacrificato alla causa dell'Olimpiade, Berardi e Bastoni che ieri mattina ha avuto un... ma ieri, al posto dello juventino che ha giocato poco nella, è stato provato Toloi. Sulle fasce ......lasta discutendo con il Marsiglia: l'opzione di riscatto da 7 milioni di euro più 2 di bonus non è stata esercitata ma c'è la volontà di riportare Milik a Torino. Sul polacco è molto...

Juve, c'è un forte interesse dall'estero per McKennie: il punto Calciomercato.com

L'attaccante esterno svedese del Tottenham, in prestito dalla Juventus, potrebbe restare in Premier League ma gli Spurs chiedono un forte sconto rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti al momento del ...La Juventus si sarebbe unita alla corsa per l'attaccante di proprietà dell'Arsenal Folarin Balogun, con un possibile approccio nella finestra di ...