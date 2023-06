Juve | Allegri tiene una lezione di calcio a Coverciano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Massimilianoè stato ospite a, sede della Nazionale, per tenere unadi. I dettagli Di seguito il comunicato della Figc sull’iniziativa che ha visto coinvolto Massimiliano, allenatore dellantus. COMUNICATO – Unaplenaria, in un’aula magna diriempita dagli allievi dei corsi UEFA Pro e UEFA A. La Scuola Allenatori federale ha avuto un docente d’eccezione questa mattina: il tecnico dellantus, Massimiliano, è infatti intervenuto per parlare davanti ai corsisti dei due massimi livelli di formazione. Durante la sua carriera,è stato premiato per ben cinque con la Panchina d’oro. Ha ricevuto il riconoscimento del ...

...casasi è scelta la via della convivenza (troppo oneroso esoneraree troppo orgoglioso e furbo il tecnico per dimettersi) conche sarà chiamato a guidare il nuovo progetto(...infatti terrà una lezione di tattica nel centro tecnico dove si allena la nazionale italiana davanti agli aspiranti allenatori. Non è la prima volta che il tecnico livornese veste le panni ...... in Serie A bisogna andare fino alla Juventus di Massimiliano, che in realtà ne ha vinti ... con la stessa squadra e nella stessa categoria, nella finale di Tolentino contro laStabia . In ...

Allegri lascia la Juve in diretta: “Decisione urgentissima” CalcioMercato.it

Una lezione plenaria, in un'aula magna di Coverciano riempita dagli allievi dei corsi UEFA Pro e UEFA A. La Scuola Allenatori federale ha avuto un ...Sono giorni di sondaggi, studi e prime trattative per la Juventus che con Manna sta già lavorando sul mercato. Come riporta Sky Sport la squadra bianconera è intenzionata a ...