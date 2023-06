Juve | Allegri dà lezione di tattica a Coverciano

..., dal punto di vista tattico in primis, ma anche dialettico. Ancora riecheggia la frase del mister livornese: "Non è più un ragazzino", quasi a tirare le orecchie al 26enne italiano. La, ...... c'è un motivo di campo: l'anarchia tattica di Chiesa mal si sposa con le idee gioco di Massimiliano, che avrebbe dato il suo ok alla cessione. Va aggiunto che gli stessi dubbi dellali ...Juventus 2023/24: formazione e modulo,vara il 4 - 3 - 1 - 2 ., quante novità: in campo e non solo . La Juventus che verrà:crede in Pogba, nuovo ruolo. Un Paul Pogba ...

Juventus, la rivoluzione di Allegri: Pogba cambia ruolo, quante novità, ecco come giocherà Virgilio Sport

va in scadenza il prossimo trenta giugno e per la Juventus il suo addio sarebbe un problema non da poco. Parliamo, infatti, di uno dei giocatori considerati inamovibili da Allegri; il tecnico ...Andrea Cambiaso, duttile terzino classe 2000, è praticamente certo di iniziare la prossima stagione con la maglia della Juventus. Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", ...