Joselu beffa l' Italia all' 88' | la finale è Spagna - Croazia

All'88' laappena entrato condanna l'ItaliaPoi, negli ultimi giri di lancetta, il tocco vincente disotto porta. A BREVE SERVIZIO COMPLETO Leggi anche Il tabellino Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 15 ...Poi, negli ultimi giri di lancetta, il tocco vincente disotto porta. A BREVE SERVIZIO COMPLETO Leggi anche Il tabellino Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 15 ...

Joselu beffa l'Italia: la Spagna vola in finale di Nations League Fantacalcio ®

Spagna - Italia 2-1 highlights e gol: le azioni principali della semifinale delle Final Four di Nations League 2022/23.Beffa atroce per l'Italia nella seconda semifinale della Nations League 2023 di calcio: ad Enschede, nei Paesi Bassi, la Spagna vince per 2-1 con il gol decisivo siglato al minuto 89 da Joselu. In pre ...