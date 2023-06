Jonnie Irwin | il conduttore malato di cancro terminale | “Quando sto male mi allontano | non voglio che la mia famiglia mi veda in un certo stato”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Nonstare con la miasoffro”., il celebre presentatore inglese di A Place in the Sun, ha recentemente dichiarato in pubblico il suo tragico calvario.ha scoperto di esserediai polmoni e la malattia si è diffusa nei mesi al cervello. In una recente intervista rilasciata a Hello!, il 49enne ha spiegato che spesso ha la necessità di allontanarsi dai suoi cari: “Miin diverse occasioni perché non sono bravo a stare nemmeno con mesoffro. Sono come un orso con il mal di testa e nonche la miasia vicino a me e miin un...

...il conduttore malato terminale: 'Questo è il mio ultimo Natale in famiglia, non dirò niente ai miei figli' Le dichiarazioni dista cercando di vivere al ...è un popolare conduttore televisivo inglese che lotta contro un cancro ormai in fase terminale . In una straziante intervista ha parlato del suo ultimo Natale in famiglia. Due anni fa gli ...Il conduttore ingleseè tornato a parlare della sua malattia, un tumore terminale per il quale non gli resta molto tempo per vivere. Raggiunto dai microfoni di The Sun , ha raccontato il suo dolore per non ...

Jonnie Irwin, terminale lascia la famiglia: non vuole che veda quanto soffre e per questo motivo ha preso la decisione più difficile.In una recente interventista il conduttore ha raccontato di aver preso la decisione di prendere le distanze dalla sua famiglia: “Non sono bravo a ...