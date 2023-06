Johnny Depp devolve in beneficenza il milione di dollari ricevuto da Amber Heard

Sconcerta Piersilvio, in jeans, una controfigura di. Però lo capisco. Con un padre così, o lo uccidi o ti uccidi (come è accaduto con Agnelli) o fai un disastro (come da noti esempi in ...ha tenuto banco l'anno scorso con l'infuocato processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard. L'attore ha vinto la causa e ha anche incassato un cospicuo risarcimento: un ..., che grazie a John Waters (anche lui interrogato, e come sempre di un'eleganza unica) divise con lui lo schermo in Cry Baby (collaborarono poi anche in Arizona Dream di Kusturica e in The ...

Johnny Depp donerà in beneficienza il milione di dollari ottenuto da Amber Heard Vanity Fair Italia

Le stelle del cinema contemporaneo: chi sono gli attori e le attrici più acclamati dei nostri tempi Eccone 6.Johnny Depp, come già annunciato precedentemente, donerà in beneficienza 1 milione di dollari, vinti dalla causa contro l'ex moglie ...