(Di giovedì 15 giugno 2023) D all'Olanda all'Olanda. Una brusca frenata, un'inattesa e meritata ripartenza. Giugno 2005. La Spagna Under 21 è in ritiro, pronta a volare in Olanda per il Mondiale di categoria. C'è anche...

C'è anche, ala 19enne che sta facendo benissimo col Siviglia. Il ragazzo è timidissimo, sente la mancanza della famiglia, i genitori e i 4 fratelli a cui è legatissimo, e crolla. L'ansia ...Kepa,, Laporte e Asensio partono in vantaggio nei ballottaggi con Unai Simon, Carvajal, Nacho e Yeremi Pino. In panchina Fabian Ruiz da una parte, Chiesa e Pellegrini dall'altra. ...Si spiegano così le convocazioni di alcuni "grandi vecchi" del calcio iberico come Jordi Alba , Carvajal e addirittura, richiamato a 37 anni dopo oltre due anni di assenza dalla "Roja". ...

Jesus Navas: “Ho battuto gli attacchi d’ansia, ora sotto con l’Italia” La Gazzetta dello Sport

Nel 2005 era uno dei migliori talenti spagnoli ma non resse alla pressione e abbandonò il ritiro olandese dell’U21, 18 anni dopo sempre in Olanda può diventare il più anziano di sempre in nazionale: “ ...Il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente ha annunciato la rosa per la Final Four di UEFA Nations League. Prima convocazione per Robin Le Normand. Tornano Jesús Navas, Unai Simón, Jordi Al ...