Jeda a Supernews | “Promozione Cagliari? Apoteosi totale! Il Lecce deve riconfermare Baroni | Rabiot importantissimo per la Juve”

(Di giovedì 15 giugno 2023), la domanda iniziale è d’obbligo: ladel. Emozioni a non finire contro il Bari. Lei che è anche un ex, come l’ha vissuta questa partita?“Con grande apprensione ed emozione. (…) Dopo la gara di andata era difficile fare un ribaltamento come quello che ha fatto il, poi soprattutto andare a giocare in uno stadio infuocato come quello di Bari non era facile. Per questi motivi ho voluto sapere solo il risultato finale e, quando ho saputo che la vittoria è arrivata praticamente oltre il 90esimo, è stata l’totale. La squadra si è meritata questa vittoria, perché ha fatto benissimo. Complimenti alla società, ai giocatori ma soprattutto a Ranieri”. Per il, altra ex squadra di, quest’anno salvezza meritata, ma il prossimo ...

