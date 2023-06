James Hunt - 30 anni senza il campione oltre i limiti

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 giugno 2023) Scortese e a volte affabile, tagliente, donnaiolo, gaudente, sempre fuori da ogni schema. Eccessivo, nel consumare sé stesso e la vita., di cui il 15 giugno ricorrono i 30dalla morte, è stato questo, ma pure altro. Un pilota molto forte e motivato, che ha fatto di tutto per emergere, e poi, in F.1 ha dato vita all'ormai leggendario duello (vinto) con Niki Lauda nel Mondiale di F.1 1976.uomo sempre: ma l'eccentrico e intelligente pilota inglese è anche colui che legge un libro a weekend e si applica al 110 per cento in ciò che ama. anche per questo che ha lasciato tra gli appassionati un segno tangibile, che va benle sue (sole) sette stagioni di F.1, con il ritiro ad appena 31. Il "clan" ...