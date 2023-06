Italia | Zaniolo ringrazia Mancini | ' Voglio ripagarlo sul campo'

(Di giovedì 15 giugno 2023) ENSCHEDE (OLANDA) - Nicolòparte titolare nella semifinale di Nations League trae Spagna . Il centrocampista del Galatasaray, che è rientrato dopo alcuni mesi di assenza in Nazionale,...

ENSCHEDE (OLANDA) - Nicolòparte titolare nella semifinale di Nations League trae Spagna . Il centrocampista del Galatasaray, che è rientrato dopo alcuni mesi di assenza in Nazionale, ha parlato ai microfoni di ...... 1 - 1 Pareggio dell', con Ciro Immobile freddissimo a spiazzare Simon dal dischetto 2023 - 06 - 15 20:56:55 10': Calcio di rigore per l'Calcio di rigore per l'calcia al ...Ct: De La Fuente(3 - 5 - 2) : Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Frattesi, Jorginho, Barella, Spinazzola;, Immobile. Ct: Mancini leggi anche Champions League, ...

28' Pericolosa la Spagna con Morata che punta Bonucci e calcia: respinge Donnarumma, poi Bonucci allontana in corner. 25' Respira l'Italia con Immobile che accusa il colpo falloso di ...L’Italia trova immediatamente il pareggio contro la Spagna. Al 11' Zaniolo calcia al volo e colpisce Le Normand sul braccio, per l’arbitro è calcio di rigore per gli azzurri. Dal dischetto si presenta ...