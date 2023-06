Italia Under 21 | Nicolato su Kean | 'L'importante è chi c'è qui adesso Sa come la penso | questione chiusa'

L'giocherà contro la Francia. Le altre avversarie nel girone sono Svizzera e Norvegia. L'... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti21 I convocati per gli Europei21: c'è Gnonto Ufficiale la ...L'ultimo pensiero va alle Nazionali Giovanili: "Nunziata Quello che ha fatto con l'20 ... Se l'fosse andata con Gnonto e Scalvini o con altri che non c'erano, secondo me avrebbe vinto ...... Carlo Calenda riaccende il dibattito sulla proposta di vietare i social network agli13 e ...a Giorgia Meloni e a Elly Schlein affinché appoggino la proposta di legge del suo partito e di...

Si alza il sipario sui campionati italiani di endurance equestre in programma al parco regionale del lago Trasimeno. (ANSA) ...Tutto è pronto a Castiglione del Lago per l’edizione 2023 dei Campionati Italiani di endurance per le categorie Senior, Junior e Young Rider, Under 14 e Pony. I dettagli tecnici dell’appuntamento tr ...