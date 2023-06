Italia U21 | Nicolato sul forfait di Kean | ' Quello che dovevo dirgli'

(Di giovedì 15 giugno 2023) A una settimana dall'inizio dell' Europeo U21 , in casa dell'continua a tenere banco il caso Moise. Negli scorsi giorni, infatti, durante lo stage preliminare , l'attaccante bianconero ...

A una settimana dall'inizio dell' Europeo, in casa dell'continua a tenere banco il caso Moise Kean . Negli scorsi giorni, infatti, durante lo stage preliminare , l'attaccante bianconero aveva creato scalpore, lasciando a sorpresa ..., Nicolato su Gnonto " Tutti sanno la stima che abbiamo di - ha spiegato poi Nicolato parlando invece dell'ultimo convocato - . Il fatto di averlo qui è importante , lui si aggregherà negli ...

Kean e l’Italia U21, la reazione di Nicolato in conferenza Tuttosport

Portieri: 19 Elia Caprile (Bari), 1 Marco Carnesecchi (Cremonese), 22 Stefano Turati (Frosinone). Difensori: 12 Raoul Bellanova (Inter), 20 Andrea Cambiaso (Bologna), 14 Giorgio Cittadini (Modena), 6 ..."La prima fase del lavoro con la squadra mi ha convinto molto. Non è facile preparare una competizione così importante in così poco tempo, ma in questo gruppo vedo voglia, entusiasmo e attaccamento al ...