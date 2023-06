Italia U21 | Nicolato | “L’atteggiamento dei ragazzi ci fa ben sperare | siamo concentrati”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il commissario tecnico della Nazionalena U21, Paolo, nel corso di una conferenza stampa svolta a Tirrenia, ha parlato dell’imminente Europeo di categoria, che andrà in scena da mercoledì 21 giugno: “La prima fase del lavoro con la squadra mi ha convinto molto, abbiamo anche dovuto fare delle scelte dolorose perché purtroppo il numero chiuso di convocabili non ci consente di portare tutti quelli che meriterebbero di essere qui, però mi ha convintodei, la volontà di esserci, di fare un buon lavoro nonostante si sia a fine stagione e tutti abbiano avuto un’annata pesante. Quello che stiamo facendo è di concentrarci molto su noi stessi pensando poco agli altri, e pensando di riuscire a fare una squadra molto rapidamente. Non una cosa semplice ma fattibile e ...

...Nations League sarà in studio nel pre e post partita di Spagna -insieme ad Alessandro Antinelli e Lele Adani per il format speciale 'Diretta Azzurri', ancora da capire il ruolo per Euro(......30 Georgia- Cipro17:00 Macedonia del Nord- Armenia17:00 Bulgaria- Montenegro17:30 Polonia- Finlandia17:30 Slovacchia- Ungheria17:30U18 - ...di Luis De La Fuente , tecnico dell'e della nazionale olimpica che al suo arrivo ha mandato in ... Ma vediamo come gioca la Spagna di De La Fuente, avversario dell'nella semifinale di ...

Niente Europeo Under 21 per Khvicha Kvaratskhelia. E ad annunciarlo è proprio la stella del Napoli, in un post rivolto a tutti i georgiani ...In tempo di calciomercato, anche Andrea Stramaccioni cambia... cuffia. Ma solo in prestito. Rientrato in Italia dopo l'ultima avventura in Qatar all'Al-Gharafa conclusa nel dicembre 2022, l'allenatore ...