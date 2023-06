Italia-Spagna stasera | 20 | 45 | Rai1 | chi vince sfiderà la Croazia nella finale di Nations League Formazioni

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'di Mancini sfida la, ore 20,45, a Enschede, diretta Ra1) per la semidi. Chilache ieri sera (14 giugno 2023) ha liquidato l'Olanda con un secco 4-2 nei tempi supplementari, grazie all'ancora determinante Modric, sempre immenso non ostante i 37 anni. Quella dell'con lasarà una partita difficile, che fra l'altro cade in uno stancodi stagione, segnato dalle sconfitte del tre squiadrene nelle finali delle Coppe (Inter, Fiorentina, Roma)

Noi, loro. Il riflesso sullo specchio - all'italiana del pallone - restituisce sempre l'immagine della Spagna. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più Semifinale di Nations League: Italia vs Spagna. Ancora una volta, come tante altre volte. Ci rincorriamo da più di un secolo - la prima sfida alle Olimpiadi del 1920, 2-0 per loro. Questa sera l'Italia scenderà in campo nella semifinale di Nations League contro la Spagna, ecco le probabili formazioni. Italia (4-3-3): Kepa; Carvajal... Ed è proprio l'attacco (non è una novità...) il reparto che toglie il sonno a Mancini per la 40ª sfida alla Spagna, passato da Luis Enrique a De La Fuente: chi schierare tra il nuovo arrivato Retegui...

Diretta Italia-Spagna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

La Rai, in chiaro e in streaming gratuito, oppure Sky, ma come sempre per i soli abbonati. La seconda semifinale della Nations League 2022-23 tra Italia e Spagna sarà trasmessa sia dall'emittente pubb ...Con la Spagna stasera tutti all'attacco. Zaniolo ritrova l'azzurro dal primo minuto. Per ripartire il Ct Mancini varà un assetto offensivo. Immobile-Retegui si giocano una maglia. Ai lati del centrava ...