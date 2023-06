Italia-Spagna | Mancini | “Cinque anni da ct sono tanti | come fare il presidente del Consiglio”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Le partite contro lasempre molto difficili, è una grande squadra, gioca un tipo di calcio molto offensivo e tecnico, lo fa dassimo tempo. Credo che la partita sarà equilibrata e per vincere dovremo avere un buon bilanciamento, attaccarli ma tenendo sempre un buon equilibrio”. Intervistato dai canali ufficiali della Figc, il ct dell’, Roberto, ha presentato la semifinale di Nations League contro laa poche ore dal via: “Abbiamo vinto un gruppo nel quale, qualcuno lo dimentica, c’erano Germania, Inghilterra e Ungheria, giocando con ragazzi molto giovani che avranno un grande futuro in Nazionale. Sarebbe molto importante vincere la Nations League, qualcuno le dà meno importanza, o gliela dà solo se si perde…”. La strada resta lunga e complessa: ...

Nations League, Spagna-Italia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Grande attesa per la semifinale di Nations League 2023 tra Italia-Spagna trasmessa in chiaro in prima serata su Rai1: ecco dove vederla anche in streaming ...