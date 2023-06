Italia-Spagna | Bonucci che follia | perde un pallone sanguinoso | Pino fa gol VIDEO

(Di giovedì 15 giugno 2023) Laè già in vantaggio. Dopo due minuti del match contro l’, valevole per la semifinale della Nations League 2023, i ragazzi di De La Fuente sbloccano l’incontro grazie ad unaindividuale di Leonardoche, spalle alla porta, sbaglia il passaggio e poi prova ad avventurarsi in un dribbling rischioso.la palla, lapunisce conche fa 1-0. Mancini non ci sta in panchina: “Ma non si puòre una palla così, dai”. Ildel gol. SportFace.

Commenta per primo Nicolò Zaniolo ha rilasciato una intervista a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di: 'Viene prima l'obiettivo di squadra rispetto a quello personale, oggi l'obiettivo è andare in finale'. Si sente aria di cambiamento e voglia di puntare sui giovani 'Tutti remiamo ...Commenta per primo L'attaccante dellaYéremi Pino ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro l': 'Sarà una partita molto importante, vogliamo alzare questa Coppa e stasera vogliamo ...Commenta per primo Minuto di raccoglimento in memoria di Silvio Berlusconi , scomparso lo scorso 12 giugno all'Ospedale San Raffaele, durante il pre partita di, semifinale di Nations League.

Nations League, oggi Spagna-Italia per un posto in finale e per spezzare la maledizione – orario e tv Il Fatto Quotidiano

6' Prova a reagire l'Italia con due incursioni: Laporte spazza via in angolo. 3' Yeremi Pino porta avanti la Spagna. Errore disastroso di Bonucci in fase d'impostazione. Si gira ...Le probabili formazioni di Spagna-Italia, semifinale di Nations League: Morata guida l'attacco spagnolo, Mancini con Retegui ...