Italia-Malta | Meloni incontra Abela | si rafforza l’asse nell’Ue “Sui migranti difendere i confini esterni”

...bisogno di aiuto nelle acque dove si trovavano e se mi avessero espresso la volontà di voler continuare il viaggio verso l'avrei ovviamente mandato un aggiornamento a, Grecia e, ...Il ruolo di una nazione comenel nostro progetto strategico di hub energetico d'Europa e' fondamentale e quindi si lavora e si dialoga insieme sulle infrastrutture di connessione tra le nostre ...Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il premier di, Robert Abela. fil 15 - 06 - 23 16:57:49 (0646) 5 NNNN

Italia-Malta,Meloni: rafforzare dialogo RaiNews

ROMA (ITALPRESS) – “In vista del prossimo Consiglio europeo conveniamo sul fatto che senza una adeguata difesa dei confini esterni dell’Unione Europea diventa molto più difficile parlare di movimenti ...Italy and Malta will bolster dialogue, firstly on the thorny issue of migration to the European Union, but also over energy,' premier Giorgia Meloni ...