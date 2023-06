Istat | a rischio povertà 1 su 4 | ma salgono reddito e occupazione

Già in pandemia, l'ha calcolato l'aumento della produttività in 1,3 punti percentuali in ... Ilè che accanto a poche grandi realtà virtuose, produttive e in grado di attrarre i talenti, ...Nei giorni scorsi è uscito il report dell'sulle 'Condizioni di vita e reddito delle famiglie' che mostra come circa un quarto della popolazione sia adi povertà o esclusione sociale. ...Poco meno di un quarto degli italiani, il 24,4%, è adi povertà o esclusione sociale, quasi come nel 2021. Ma con la ripresa dell'economia, si è ...la fotografia che emerge dal report dell'...

L'Istat: un quarto della popolazione a rischio povertà. Ma crescono i redditi delle famiglie - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Maltempo e piogge incessanti tagliano le stime sui risultati attesi. In pericolo almeno un quarto del raccolto. In Maremma non pioveva così da 30 anni.Nella classifica del Politecnico tra le vie più pericolose c’è corso Buenos Aires che registra, fino al 2021, 135 incidenti. Segue San Gottardo con 51 e Palmanova con 37 ...