(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Silvio Brusaferro per aver proposto il mio rinnovo e il ministro della Salute Orazio Schillaci per aver firmato il decreto proprio ieri". Lo ha dettodell'Istituto superiore di san

... secondo un approccio 'One - water for 'One - health'", ha dichiarato il direttore generale dell'Piccioli. "Il mare ricopre il 70% della superficie del pianeta e si stima che il cibo del ...Piccioli è stato confermato direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità. Lo ha affermato lo stesso Piccioli intervenendo nel corso del convegno 'Mare e Salute' in corso all'. "Colgo ...All'evento hanno partecipato altri relatori tra cuiPiccioli , Direttore Generale dell'... L' Istituto Superiore di Sanità () ha avviato diverse collaborazioni multidisciplinari e azioni ...

Iss, Andrea Piccioli confermato direttore generale per altri 5 anni La Sicilia

Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - "Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Silvio Brusaferro per aver proposto il mio rinnovo e il ministro della Salute Orazio Schillaci per aver firmato il d ...I primi dati dal progetto 'Sea Care' di Iss e Marina Militare. Schillaci: urgente prendersi cura degli ecosistemi marini (ANSA) ...