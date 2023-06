Israele | nessuna sanzione al soldato dell’Idf che uccise il bimbo di 2 anni | errore nell’identificazione di un’auto

(Di giovedì 15 giugno 2023)ha deciso che non comminerà alcunaal, l’Israel Defense Forces, che, per undi identificazione, sparò contro l’auto sbagliata ferendo a morte undi due, Mohammed Tamimi (nella foto la mamma lo bacia ai funerali), che era a bordo del mezzo assieme al papà Haitham nei pressi dell’insediamento di Neve Tzuf in Cisgiordania.ammette che, appunto, vi fu un “di identificazione” ma ha decretato che non verranno imposte sanzioni disciplinati alisraeliano che il primo giugno aprì il fuoco contro quell’auto, ferendo gravemente un uomo e il figlioletto di due, poi morto in ospedale. L’indagine dell’esercito israeliano sulla vicenda ...

Israele, nessuna sanzione al soldato dell'Idf che uccise il bimbo di 2 ... Secolo d'Italia

Israele (Internazionale) L'80enne palestinese fu arrestato, ammanettato, imbavagliato, bendato, steso a terra a pancia in giù e lasciato per ore al freddo. Per i giudici militari i soldati hanno agito ...