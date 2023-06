Isola dei Famosi | Cristina Scuccia e il messaggio al suo amore segreto

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 giugno 2023)si è lasciata andare, inviando unal suoche vive a Madrid «Ciao, come stai? Spero che tu abbia smesso di piangere perché non ci siamo lasciati benissimo. Io sono alla fine di questo percorso e non vedo l’ora di rivederti. Io sono molto dura non riesco a lasciarmi andare con le parole “speriamo mi mandi un segnale”». Con queste parolesi apre al pubblico dell’deicome si vede dal daytime di oggi, giovedì 15 giugno. La naufraga a favore di telecamere ha approfittato per lanciare unal suodi Madrid. Non si conosco ulteriori dettagli su questa persona e non si sa se sia ...