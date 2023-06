Isola dei Famosi | ancora duri attacchi verso Helena | da parte di | Alessandra | Andrea | Cristina | Luca e Gian Maria

(Di giovedì 15 giugno 2023)cerca di migliorare il clima sull’, ma le sue iniziative suscitano critiche e confronti. Nel frattempo, una sfida metterà alla prova le capacità dei naufraghi e scatenerà tensioni nascoste. Mentre l’avventura sull’deisi avvicina alla sua conclusione,esprime il desiderio di alleggerire il clima e costruire un rapporto più solido con i suoi compagni. Tuttavia, Mazzoli le consiglia di essere paziente e di non forzare gli altri naufraghi. Un nuovo episodio di RadioCayo Paloma diventa il palcoscenico di un nuovo episodio di Radioideato da Mazzoli. Lo speaker coinvolge tutti i naufraghi, chiedendo loro di parlare del proprio percorso e di esprimere i pronostici per la finale imminente. Nuove critiche ...

Lo gestiscono i suoi genitori e lui li aiuta Ma prima si deve parlaregabbiani dell'. I gabbiani li ho visti anche a Torino e a Milano: ma non sono felici. La mattina a Procida invece ...Dal 25 giugno il Festival sbarca come di consueto sull'di CAPRI . I primi tre appuntamenti ... Mercoledì 28 giugno al tramonto (ore 19), apertura d'eccezioneconsueti appuntamenti a ...L'Famosi si sta avvicinando sempre di più al suo epilogo: lunedì 19 giugno, infatti, è fissata la finalissima, mentre, domani, venerdì 16 giugno, si recupererà la semifinale non trasmessa a ...

È ormai tempo di avvicinarsi alle fasi finali dell’Isola dei Famosi 2023, uno dei reality show più seguiti condotto da Ilary Blasi, affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Le ultime due puntate ...Isa Tonso di Legambiente ci spiega com’è stato trovato il nido di “Caretta Caretta” e come viene protetto. Ma qui vive anche la rarissima farfalla Zerynthia Cassandra, un altro tesoro della natura ...