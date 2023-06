Isola | Cristina Scuccia e il messaggio per il suo amore | «Non vedo l' ora di rivederti» Quel dettaglio intenerisce i fan

L'edizione 2023 dell'dei Famosi è caratterizzata da tensioni e accuse tra i naufraghi, tra cui spicca Helena Prestes che ha rivolto dure parole all'ex suoraScuccia. Mentre ...Scuccia nel daytime di oggi de L'dei Famosi ha deciso di mandare "un messaggio speciale al suo amore segreto". Parlando con Pamela Camassa,Scuccia ha confessato:...... che domani, venerdì 16 giugno tornerà in onda in prima serata con la semifinale in diretta su Canale 5 , c'è stato un nuovo scontro tra Helena Prestes eScuccia.2023: Helena ...

Isola, Cristina Scuccia parla del suo amore: All'inizio odiavo questa ... Fanpage.it

Parla del suo amore Cristina Scuccia e lo fa confidandosi con Pamela Camassa nelle ultime ore dell'Isola dei Famosi.L'Isola dei Famosi si sta avvicinando sempre di più al suo epilogo: lunedì 19 giugno, infatti, è fissata la finalissima, ...