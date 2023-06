Islanda-Slovacchia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sabato 17 giugno 2023, alle ore 20.45, si giocherà, match valido per la terza giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024. Le due nazionali si giocheranno il secondo posto, motivo per cui la vincente potrà effettuare lo scatto decisivo.: LE(4-1-4-1): Runarsson, Palsson, Gunnarson, Magnusson, Olafsson, Sigurdsson, Thordasson, Gudmundsson, Thirsteisson, Finnbogason, Haraldson. All. Vidarson(4-4-2): Dubravka, Pekarik, Vavro, Gyomber, Hancko, Kutcka, Lobotka, Duda, Mak, Polievka, Haraslin. All. CalzonaIl match sarà visibile in diretta streaming su William Hill sabato 17 gennaio 2023 alle ore ...