Isabella Ricci | l’ex marito confessa tutto dopo la loro separazione

(Di giovedì 15 giugno 2023) Personaggi TV. L’appuntamento quotidiano del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, tiene compagnia migliaia di telespettatori. Il noto talk show dove giovani e non più giovani si buttano alla ricerca di un compagno o compagna, con cui iniziare una relazione fuori dagli studi Mediaset. Nel corso di questi anni ne abbiamo viste di coppie che, grazie a questo programma, hanno scritto lafiaba a lieto fine. Una di queste è quella formata dae Fabio Mantovani. L’annuncio dellaè arrivato pochi giorni fa,un periodo di silenzio da parte degli ex concorrenti dello show. Ora Fabio vuota il sacco e racconta la sua verità su tutta questa storia. Leggi anche: “UeD”, Ida Platano arrivata al limite: preso di mira anche il figlio Leggi anche: ...

e Fabio Mantovani: Una Storia d'Amore Televisiva La storia d'amore trae Fabio Mantovani, conosciuti nel popolare programma televisivo Uomini e Donne, sta rivelando nuovi ...Le cose, però, trae Fabio Mantovani non sono andate bene e non sono durate quanto speravano. I due, infatti, solamente pochi giorni fa hanno annunciato di aver divorziato. Ora, ...A pochi giorni dall'annuncio via social della rottura tra i due ex protagonisti del Trono over, è il cavaliere a rompere il ...

Fabio Mantovani sulla separazione da Isabella Ricci: Tra ricordi e amarezza, non è un bel momento Fanpage.it

E' finito l'idillio tra Isabella e Fabio, una delle coppie di Uomini e Donne. La dama sui social ha comunicato: "mi sono separata legalmente".Le cose, però, tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani non sono andate bene e non sono durate quanto speravano. I due, infatti, solamente pochi giorni fa hanno annunciato di aver divorziato. Ora, ...