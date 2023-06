ioleggoperché | dal 4 al 12 novembre torna l’appuntamento AIE per donare un libro alle scuole

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ripartiamo dai libri. Si sono aperte oggi, 15 giugno, le iscrizioni per l’ottava edizione di, la grande iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) che punta a rafforzare nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura attraverso la donazione di nuovi libribiblioteche scolastiche. L'articolo .

Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove l'edizione 2023 di #, l'iniziativa dell'Associazione Italiana Editori (AIE), sostenutaMinistero della Cultura - Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore,Centro per il Libro e la Lettura e ...... presso il piazzale Belvedere in occasione del contest #, e al Teatro Garibaldi, in ... Le scene e i costumi sono stati realizzatidocente Gaetano Alessandra che ha realizzato elmi e ...... e caldamente sostenutaDirigente scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, ha connotato l'... infatti, dopo la positiva esperienza del mese di novembre della campagna nazionale #, ...