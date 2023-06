Inter sotto assedio | Ancelotti vuole Lautaro al Real Madrid | il Newcastle su Barella

(Di giovedì 15 giugno 2023) Non ci sono solo Onana e Brozovic. I giocatori dell’che hanno giocato la finale di Champions League diventano pezzi pregiati del mercato mondiale. Il Mundo Deportivo, quotidiano sportivo spagnolo, scrive che Carloha sceltoMartinez per sostituire Karim Benzema al centro dell’attacco del. Mentre per il tabloid inglese Daily Mail ilè pronto a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro per Nicolò. I due calciatori sono considerati incedibili dall’, ma l’assalto di due club con grandi disponibilità economiche potrebbe far saltare tutti i piani. Piani che al momento prevedono come titolari sacrificabili solamente il portiere camerunense, su cui è forte l’esse del Chelsea, e il ...

, Milan e Juventus sembravano vicine al cambio per via di una stagione al didelle aspettative (per le milanesi il discorso riguardava il solo campionato) mentre per le romane erano i ......dalla Fiorentina nelle finali cone West Ham probabilmente fa desistere il club azzurro. A quel punto irrompe Paulo Sousa , allenatore ambizioso che ama il bel gioco. Il portoghese però è...Preoccupazioni e movimenti di altro livello in Italia, con nel mirino di, Juve e non solo. Inzaghi ha chiesto alla società uno sforzo per Sergej , ma Lotito non ha intenzione di scendere...

Secondo il Mundo Deportivo, il numero 10 dell'Inter è gradito ad Ancelotti e l'argentino sarebbe felice di vestire la maglia dei Blancos. Il Real Madrid inoltre vorrebbe rafforzare la squadra anche ...