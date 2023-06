Inter | principio di accordo col Sassuolo per Frattesi – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bomba di mercato dal mercoledì sera in casa. Gianluca Di Marzio da Sky Sport parla addirittura di undicolper Davide– Simone Inzaghi ha avuto rassicurazioni fino a un certo punto, la proprietà ha imposto un mercato sostenibile nell’incontro. Non ci saranno sacrifici in partenza come in passato, ma per fare acquisti c’è bisogno di vendere. Ieri sera la cena traper Davideè andata molto bene, c’è la volontà di chiudere. Samuele Mulattieri andrebbe alin quest’operazione, ma per finire serve una cessione.ha dato l’ok, è convinto di partire direzione Milano. Il club nerazzurro ha un ...