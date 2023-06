Inter | Onana gioca coi bambini in Camerun VIDEO

Commenta per primo Brutte notizie per l'. Aumenta la concorrenza per: sul portiere, infatti, oltre al Chelsea è spuntato anche il Manchester United. I Red Devils lo hanno messo in pole position rispetto al numero uno del Porto ,...Il portiere dell', Victor, è tornato nel suo paese natale, il Camerun, e, insieme all'ex centrocampista del Verona, Martin Hongla, ha ......80 - 100 milioni per far riflettere l'su una cessione del Toro. Non dimentichiamo poi i rumors in chiave interista sull' offerta per Barella, oltre agli intrecci col Chelsea per Lukaku,e ...

Vale Rossi, Bertolino, Lerner... Gli interisti famosi a Zhang: "Non venda Onana, è unico" La Gazzetta dello Sport

Brutte notizie per l'Inter. Aumenta la concorrenza per Onana: sul portiere, infatti, oltre al Chelsea è spuntato anche il Manchester United. I Red Devils lo hanno messo in pole position rispetto al ...Aperto un canale con i Blues: da Big Rom e KK a Dumfries fino a Onana, Loftus-Cheek e Chalobah: tanti i nomi in ballo ...