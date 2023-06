Inter | numeri impressionanti per la stagione e per Lautaro Martinez!

Napoli, istagionali del Cholito Simeone Il Cholito è stato uno dei protagonisti della ...(Fiorentina) ROGER IBAÑEZ (Roma) 26) A QUOTA 35 MILIONI GIACOMO RASPADORI (Napoli) ANDRÉ ONANA () ..., Ancelotti chiama Lautaro Martinez al Real Madrid Fronte Lautaro Martinez: 'Iriflettono le sue qualità da goleador - spiega El Mundo Deportivo - E anche lui sarebbe contentissimo di ...Federico Dimarco dell'Dimarco Al secondo posto della nostra top 5 dei migliori difensori ... Federico Dimarco ha registratomolto convincenti, con prestazioni di alta qualità, in cui ...

57 partite, 2 trofei, 100 gol: i numeri della stagione nerazzurra Inter - News Ufficiali

L’Inter ha necessità di gestire in modo oculato le proprie finanze per risanare il bilancio e per far fronte alle richieste della UEFA. Tra i tanti nomi sul mercato, ce n’è uno che fa gola a una squad ...Secondo Mundo Deportivo, Lautaro Martinez è un grande desiderio di Carlo Ancelotti, che vorrebbe l'attaccante nerazzurro al Real Madrid ...