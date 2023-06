Inter-Milan | derby di mercato per Loftus-Cheek e Balogun

(Di giovedì 15 giugno 2023) L'cerca un altro attaccante sul. Ausilio ha sondato il terreno per Folarin, di proprietà dell'Arsenal,...

... pur di vestirsi di rossonero, Tonali aveva fatto saltare un accordo quasi chiuso con l', e la ... "La voglia di restare alveniva prima di tutto, per questo avevo deciso di fare quel passo ...... gol decisivo di Tumminello ), Cristante ( il più titolato, 2 scudetti col: Under 16 nel 2010 ... eliminato dal Parma ), Bastoni ( nel 2016 all'Atalanta, segnò proprio all'allo scadere e ...Dopo quattro vittorie consecutive che l'hanno condotta a soli tre punti dallo scudetto, l'perde 2 - 1 il derby contro ile pareggia 2 - 2 in casa contro il Siena con Materazzi che sbaglia ...

Lascia l’Inter per il Milan, arrivano conferme CalcioMercato.it

58 milioni non basterebbero per portarlo via dall’Inter”. La telefonata di Pioli, la lunga attesa e la ricca offerta: cosa filtra su Thuram, tra Milan e Psg del 15/06/2023 alle 10:45 Una lunga attesa ...La conduttrice di DAZN avrebbe fatto una richiesta alla squadra nerazzurra riguardante il suo compagno ...