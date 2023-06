Inter | le informazioni per gli abbonamenti della prossima stagione

Leggi su inter-news

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’ha pubblicato a pochi giorni dalla finecalcistica la guida per acquistare gliin vista del prossimo anno. Queste tutte le istruzioni dal sito ufficiale del club. INFO – Da martedì 20 giugno alle ore 14 a mercoledì 28 giugno inizierà la conferma posto per gli abbonati alla Serie A 2022-2023. Sarà possibile cambiare posto nello stesso settore se rinnovato, o cambiare settore se non si è confermato l’abbonamento. La novità sarà l’abbonamento al terzo anello rosso, da sottoscrivere a partire dal 30 giugno. Glial secondo anello blu valgono per 18 partite, escluso il Derby. In quel caso sarà dedicata una prevendita per chi sarà privato dell’ingresso per i tifosi del Milan. La fase 2 inizierà il 29 giugno dalle 10 a mezzanotte, per i tifosi che vorranno ...