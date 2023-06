Inter | la pista Retegui si raffredda ma contatti ancora vivi – Sky

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’si sta muovendo pesantemente in attacco sul mercato. Oltre a Romelu Lukaku l’altro nome è quello di Mateo, per cui arrivano aggiornamenti da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. ATTACCO – Mateoè in ritiro con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, è sulla lista degliessati dell’. Nelle ultime settimane però lasi è notevolmenteta secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Il suo arrivo a Milano non èescluso, isonoma tutto dipenderà dalla situazione degli altri attaccanti.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Elodie vince sul palco e Iannone vuol tornare in: Superbike Bagnaia: 'Sarebbe una favola' ... Le foto Diletta Leotta procuratrice manda Karius all'. E inaugura la guerra della pancia (foto) ...Ecco le ultime notizie che arrivano dall'InghilterraIl mercato estivo dell'sarà all'insegna ...Va detto che le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra raffreddano non poco la...Elodie vince sul palco e Iannone vuol tornare in: Superbike Bagnaia: 'Sarebbe una favola' ... ma per me sarebbe di nuovo veloce.' Leggi anche Diletta Leotta procuratrice manda Karius all'. ...

Inter, frenata sul fronte Retegui. In attacco Lukebakio resta una pista da considerare TUTTO mercato WEB

Il centrocampista serbo sarebbe una richiesta esplicita di Simone Inzaghi, Barella piacerebbe al Newcastle ma gradirebbe restare a Milano ...Stilato anche la top undici di Serie A Femminile, formazione nella quale compaiono ben due nerazzurre dell'Inter Women di Rita Guarino, ...