Inter-Koulibaly | nodo complicato | un fattore sarà fondamentale ? Sky

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’e il Chelsea hanno avuto un primo incontro per comprendere i margini di manovra per le operazioni legate a Kalidoue a Romelu Lukaku (vedi QUI). Sul difensore ci sarebbe poi un ulterioreda dover sciogliere. Ecco quale.? Come riferito da Sky Sport, su Kalidouc’è un altro problema, oltre al momentaneo no del Chelsea alla possibilità di un prestito. Bisogna, infatti, comprendere anche come gestire ildell’ingaggio. Il giocatore è stato via solo un anno dall’Italia e per questo il club nerazzurro non può sfruttare il decreto crescita. Può diventare allora determinante la volontà del giocatore stesso. Tanto per Romelu Lukaku, quanto per il difensore appunto. Anche se il belga la sua volontà l’ha espressa più volte: ...

sarebbe seguito anche dalla Juventus Piero Ausilio, direttore sportivo dell', sarebbe pronto ad andare a Londra per parlare con il Chelsea non solo di Romelu Lukaku, ma anche di ......per far riflettere l'su una cessione del Toro. Non dimentichiamo poi i rumors in chiave interista sull' offerta per Barella, oltre agli intrecci col Chelsea per Lukaku, Onana e... ...Le altre squadre si muovono, soprattutto Roma e, con Ausilio che ha già stretto i contatti col Chelsea per(sarebbe un gran colpo) e Lukaku, che avrà anche sbagliato gol semplici ...

Aperto un canale con i Blues: da Big Rom e KK a Dumfries fino a Onana, Loftus-Cheek e Chalobah: tanti i nomi in ballo ...Sarebbe un tradimento davvero imprevisto per i tifosi napoletani, ecco chi potrebbe finire all'Inter in estate.