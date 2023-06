Inter-Inzaghi | presto la proposta di rinnovo

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’non ha nessun dubbio per quanto riguarda il futuro di Simonee nell’incontro che ci è stato si è parlato anche diL’non ha nessun dubbio per quanto riguarda il futuro di Simonee nell’incontro che ci è stato si è parlato anche di. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri a breve potrebbero offrire il prolungamento del contratto all’allenatore fino al 2025.

Db Riad (Arabia Saudita) 18/01/2023 - Supercoppa Italiana / Milan -/ foto Daniele Buffa/... Daniele Massaro, Giovanni e Filippo Galli, Pippo, Giovanni Stroppa. Un pezzo di storia con ...Secondo Tuttosport, è derby trae Milan per aggiudicarsi Milinkovic Savic. Il serbo della Lazio, con un contratto in scadenza nel 2024, è stato in passato allenato dae Pioli. I due tecnici spingono per averlo, ...Emergono nuovi retroscena sul summit che si è tenuto ad Appiano tra il tecnicoe tutto lo stato maggiore dell', da Zhang a Marotta ed Ausilio. Per il Corriere dello sport nell'incontro di pianificazione della prossima stagionesi aspettava l'apertura da ...

Simone Inzaghi, "la richiesta ai dirigenti dell'Inter": abbiamo un problema... Liberoquotidiano.it

L'attaccante, in prestito all'Inter dai Blues, non vuole rientrare a Londra e spera in un accordo tra i due club ...Il blitz era previsto e puntualmente è arrivato, già nella giornata di ieri: Piero Ausilio è volato a Londra per iniziare i dialoghi con alcuni club inglesi. Prima tappa ...