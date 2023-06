Inter | il muro di Zhang per Barella | niente Premier

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dall’Inghilterra sono arrivate voci di offerte eessamenti dallaper, ma per l’è considerato un leader Dall’Inghilterra sono arrivate voci di offerte eessamenti dallaper, ma per l’è considerato un leader. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i 60 milioni non bastano ai nerazzurri per pensare di cedere il classe ’97.faperchéè incedibile.