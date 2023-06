Inter | il mercato sarà a saldo zero Corriere dello Sport | “Inzaghi si aspettava di più”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Iloggi in edicola titola con un eloquente: “. Il retroscena:voleva di più”. E’ questo il racconto dell’incontro tra l’e Simoneche si è tenuto martedì e nel quale non sono mancate alcune tensioni e delle divergenze di opinione. All’allenatore, infatti, è stato detto chiaramente che per comprare bisognerà anche vendere e che ilfinale del calciodovrà essereo positivo. Il tecnico piacentino avrebbe riferito di voler “ottenere la garanzia di un’forte e competitiva anche per la prossima stagione”.Face.

... pur di vestirsi di rossonero, Tonali aveva fatto saltare un accordo quasi chiuso con l', e la ... Giorgio Furlani e la squadrarossonera costruiranno il Milan di domani ha il sorriso e i ...Commenta per primo La Salernitana riscatta il difensore italiano Pirola dall'e l'attaccante senegalese Dia dal Villarreal rispettivamente per 5 e 12 milioni di euro. Se l'... Sulin entrata ...L'attaccante dell'è reduce da una grande stagione caratterizzata da belle soddisfazioni e ... l'altro obiettivo di Ancelotti è Hakimi Il secondo principale obiettivo di Ancelotti sulè ...

Genoa: trattativa con l'Inter per un grande ex Calciomercato.com

seguiti a ruota da Marotta e Ausilio per l’Inter, che hanno cenato con i dirigenti neroverdi martedì sera. Ma in settimana toccherà di nuovo agli uomini mercato juventini parlare di Frattesi per ...Nella giornata di ieri, come da programma, Piero Ausilio è sbarcato a Londra, dove incontrerà alcuni club inglesi per parlare di mercato. Il ds dell'Inter parlerà prima di tutto con il Chelsea dei ...